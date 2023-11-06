Продавшие дом ради курсов Аяза Шабутдинова устроили перформанс в Москве

Фото, видео: Владимир Андреев / ТАСС; 5-tv.ru

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Обучаться у блогера оказалось слишком дорого. Сколько пострадавшие потратили на коуча?

Блогер Аяз Шабутдинов сейчас находится в СИЗО, его подозревают в мошенничестве. Из-за ажиотажа вокруг этой истории недовольные ученики коуча продемонстрировали всю свою находчивость и организовали перформанс в столице.

Супруги Ирина и Леонид Михайловы вышли с плакатом «Разыскивается Аяз Шабутдинов» к его офису в Москве-Сити и воплотили образ лиц без определенного места жительства. Михайловы сели у входа в башню и начали свою демонстрацию.

Выяснилось, что супруги продали дом и купили курсы у Шабутдинова. Они заплатили большую сумму денег за возможность учиться у блогера.

«На самом деле больше, я там еще покупала вселенную инфобизнеса, еще покупала. Ну в общем миллиона три точно. Мы дом продали и часть от дома и заплатили, да», — посетовала Ирина в беседе с корреспондентом «Известий» Анной Воропай.

Супруги пошутили, что пока не бедствуют, не мерзнут и даже могут позволить себе кофе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Шабутдинов заработал миллионы на своих бизнес-тренингах.