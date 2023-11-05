«Наш совет»: Иран пригрозил атаковать США, если Белый дом не остановит войну в Газе

Иран пригрозил атаковать США, если Белый дом не остановит войну в Газе

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

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Штатам угрожают серьезным ударом. Как поступит Белый дом?

Глава Министерства обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза разошелся не на шутку. Он пригрозил нанести серьезный удар по США, если война в секторе Газа будет продолжаться. Об этом военный сообщил информационному агентству Tasnim.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар», — заявил глава Минобороны страны.

Сейчас Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа. За прошедшую неделю армия еврейского государства окружила Газу, отрезав ее от снабжения. Но приближаться вплотную к городской застройке они не решаются. У палестинской группировки ХАМАС наблюдается тактика партизанской войны, террористы атакуют неповоротливую технику из укрытий.

Ранее 5-tv.ru писал, что израильский министр предложил нанести ядерный удар по Газе.