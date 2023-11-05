Ядерный удар по Газе и решение по Дагестану: самые важные события дня

Рашидов Рамазан / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин обсудил с участниками совещания по ситуации в Дагестане меры предотвращения подобных инцидентов. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, погромы в Махачкале рассматривались не только как ситуация, которая произошла внутри страны, но и с точки зрения «международного аспекта». По его словам, участники встречи обменивались мнением и искали способы и меры, чтобы не допускать подобные ситуации вновь. Совещание затянулось до поздней ночи. В общей сложности длилось оно более двух часов и было весьма насыщенным.