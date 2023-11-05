Ядерный удар по Газе и решение по Дагестану: самые важные события дня
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene; 5-tv.ru
Внимание мира по-прежнему приковано к палестино-израильскому конфликту. Какую роль в этом играют США?
Украинская сторона помимо террористических действий в зоне СВО пытается вмешаться и в дела Израля, который забирает финансирование Запада с утроенной силой. Кто и как давит на Зеленского? А что сейчас происходит в России? Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.
Рашидов Рамазан / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин обсудил с участниками совещания по ситуации в Дагестане меры предотвращения подобных инцидентов. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, погромы в Махачкале рассматривались не только как ситуация, которая произошла внутри страны, но и с точки зрения «международного аспекта». По его словам, участники встречи обменивались мнением и искали способы и меры, чтобы не допускать подобные ситуации вновь. Совещание затянулось до поздней ночи. В общей сложности длилось оно более двух часов и было весьма насыщенным.
© РИА Новости / Мария Девахина
Согласно опросам, большая часть россиян планирует проводить новогодние праздники на территории родного государства. Турагенты отмечают, что самыми популярными направлениями стали Москва, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Там отдыхать недорого и интересно.
www.globallookpress.com / Ilan Assayag
Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» дальнейшего сценария конфликта. В ответ на это заявление немедленно сделал представитель палестинской группировки ХАМАС Хазем Касем. Он отметил, что это будет воспринято как самый настоящий беспрецедентный акт терроризма, подтверждающий жестокость израильских оккупантов.
Демьянчук Александр / ТАСС
В Петербургском Комарово похоронили легендарного дирижера Юрия Темирканова. Он скончался на 85-м году жизни. Гроб с телом народного артиста СССР выносили из Санкт-Петербургской филармонии под бурные аплодисменты. На прощании с легендой присутствовало даже правительство города, а выдающийся актер Вениамин Смехов горько зарыдал, произнося прощальные слова к Темирканову. Его уход стал настоящей трагедией.
www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Президент Украины Владимир Зеленский может отменить поездку в Израиль из-за утечки данных в СМИ. Как пишет The Times of Israel, Киев хотел, чтобы о прибытии украинского лидера на Землю Обетованную стало известно лишь после приземления его самолета. Зеленский пытается добраться до Тель-Авива уже не первый раз после обострения палестино-израильского конфликта. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху получал запрос о согласовании визита от украинской стороны, однако Киев в ответ получил отказ.
Ранее 5-tv.ru расказывал, что ФАС проработает необоснованный рост цен на стройматериалы.