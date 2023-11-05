Обыск у Цыгановых оказался розыгрышем пранкера Лексуса: а он сам-то в курсе?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Ходят слухи, что певица, продюсер и человек с псевдонимом автомобиля решили пошутить над аудиторией артистки. Но один из них не при делах. Кто именно?

Весь интернет облетела новость о том, что в доме семьи Цыгановых произошел обыск. Оказалось, что это проделки пранкеры Лексуса (настоящее имя — Алексей Столяров). Об этом рассказал продюсер Вадим Цыганов в Telegram-канале своей жены и певицы Вики Цыгановой. Соответствующее видео появилось в ее блоге.

На кадрах супруг артистки разговаривает по телефону с пранкером. Они как раз обсуждают состоявшейся розыгрыш.

«Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на пять с плюсом», — сказал продюсер.

Хоть Лексус и хорошо держался во время диалога, но велика вероятность, что он был не в курсе происходящего и вообще не при делах. Пранкер рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru о том, что он не принимал участие в розыгрыше.

«Нет конечно не участвовали, более того, мы даже не знаем, что там за обыски проходили. И проходили ли», — сообщил Лексус.

Также артистка заявила в своем посте, что собирается открыть ботоферму по разводу рептилоидов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Вика Цыганова заявила, что у нее изъяли туфли и нейросеть.