Можно ли сидеть на холодном: последствия для женщин и мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Какие болезни можно заработать, если не слушаться советов медиков? Насколько долгим может быть лечение при потере здоровья?

Родители все детство говорили нам, что сидеть на холодном нельзя. Традиционно считается, что так можно застудить почки, заработать цистит и другие заболевания. Один из самых популярных мифов гласит: женщине нельзя сидеть на холодном — она застудит придатки и не сможет иметь детей. А как же на самом деле? The Challenger разобрался в вопросе вместе с Ольгой Александровой, врачом-терапевтом.

Можно ли на самом деле сидеть на холодном?

«Ничего не случится, если несколько минут посидеть на холодном. Но делать это систематически точно не стоит. Сам по себе холод не вызывает воспаление. Но переохлаждение организма снижает местный иммунитет (невосприимчивость к инфекции отдельного органа без образования защитных белков-антител. — Прим.ред.) Из-за этого может повыситься активность патогенных микроорганизмов. Таким образом, переохлаждение способно спровоцировать цистит и другие заболевания. Особенно это опасно при общем ослабленном состоянии организма (после заболеваний, на фоне стрессов)», — подчеркнула для начала медик.

Что же касается почек, то они располагаются в забрюшинном пространстве, то есть находятся достаточно глубоко в теле и не соприкасаются с окружающей средой. Как известно, температура тела более-менее стабильна, поэтому сидение на холодном напрямую повлиять на работу почек не может. Тем не менее, существует связь между переохлаждением и развитием заболеваний.

Что значит «застудить придатки»? Так бывает?

К придаткам относятся маточные трубы и яичники. Воспаление придатков называется аднексит. Заболевание чаще всего возникает из-за бактериальной инфекции, передающейся половым путем. Заразиться можно при незащищенном половом акте, фактор риска — частая смена половых партнеров. Если аднексит хронический, то переохлаждение и снижение иммунитета может привести к обострению воспаления, пояснила эксперт.

Если условно патогенная микрофлора из влагалища попадет в стерильную среду придатков, это тоже может стать причиной аднексита. Причины — несоблюдение интимной гигиены, инфекция после родов, кесарево сечение, аборт, неправильная установка внутриматочной спирали. Эта условно патогенная микрофлора оказывается опасной только при снижении местного иммунитета, которое и происходит при сильном переохлаждении. Так возникает воспаление из-за якобы «застуженных» придатков. Если же патогенная микрофлора в придатках отсутствует, то переохлаждение им не страшно.

Может ли сидение на холодном вызвать бесплодие?

Опять же, сидение на холодном не вызывает бесплодия. Но переохлаждение и сниженный иммунитет могут привести к тому, что активизируются определенные болезни, которые, в свою очередь, осложняют зачатие.

Пиелонефрит, цистит, аднексит — серьезные заболевания, требующие проведения квалифицированного лечения. Если их не лечить, то они могут перейти в хроническую форму и вызвать осложнения. Хроническое воспаление маточных труб может приводить к многочисленным спайкам. Спайки не дают возможности сперматозоидам встретиться с яйцеклеткой и оплодотворить ее. С другой стороны, яйцеклетке также перекрыт выход из трубы, поэтому если зачатие все же состоялось, беременность с большой вероятностью может быть внематочной.

«Реакция организма индивидуальна и зависит от многих факторов. Так, если мужчина принимает контрастный душ, ведет здоровый образ жизни, не имеет хронических заболеваний, то риск развития инфекции, воспаления от того, что он переохладился, минимален. Если же у него уже есть одно из этих заболеваний в хронической форме, то даже 15 минут на холоде могут вызвать обострение.

Сидение на холодном у мужчин может спровоцировать развитие воспалений мочеполовой системы: простатит; орхоэпидидимит (воспаление яичек и придатков), цистит и другие заболевания», — высказал свою точку зрения также врач-уролог Хайсам Махмуд.

Что в итоге

Если человек немного посидит на холодном, то органы скорее всего не пострадают. Однако переохлаждение вредно для организма в целом. Обратиться к врачу стоит, если вы заметили у себя учащенное и болезненное мочеиспускание, моча стала мутной и изменила цвет, появились боли в пояснице и нижней части живота, озноб, общая слабость, поднялась температура.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что нужно делать при кровотечении из носа.