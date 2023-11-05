«Это необходимость»: в Кремле раскрыли подробности совещания Путина по Дагестану

Песков: Путин на совещании по Дагестану обсудил меры по недопущению подобного

Фото: Рашидов Рамазан / ТАСС

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По словам пресс-секретаря президента, диалог получился насыщенным — участникам встречи пришлось задержаться до ночи.

В рамках совещания по ситуации в Дагестане президент РФ Владимир Путин обсудил с участниками меры предотвращения подобных инцидентов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе одного из федеральных каналов.

Песков отметил, что погромы в Махачкале рассматривались не только как ситуация, которая произошла внутри страны, но и с точки зрения «международного аспекта». По его словам, участники встречи обменивались мнением и искали способы и меры, чтобы не допускать подобные ситуации вновь.

«Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем», — добавил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь Путина также сообщил, что совещание затянулось до поздней ночи. В общей сложности, уточнил он, длилось оно более двух часов и было весьма насыщенным.

Минувшим воскресеньем, 29 октября, жители Махачкалы пробрались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Они атаковали рейс, прибывший из Тель-Авива, скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты.

В беспорядках участвовали несколько тысяч человек. По данным регионального управления МВД, в результате произошедшего были задержаны 83 человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Путин, комментируя инцидент, указал на причастность иностранных спецслужб. По его словам, ситуация инспирирована через соцсети руками западной агентуры, в том числе с территории Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что установлен владелец Telegram-канала, в котором публиковались призывы к беспорядкам в Махачкале.