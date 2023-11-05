Было бы желание? Песков назвал условия для встречи Путина и Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Adam Schultz

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Лидеры России и США смогут встретиться при определенных обстоятельствах. Каких именно?

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена может состояться, но при определенных условиях. Главное, что для этого необходимо — обоюдное желание. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для Павла Зарубина.

«Это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности. Должны вызреть определенные условия», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Путин готов к любым диалогам и неоднократно об этом заявлял. А вот ко второй стороне есть немало вопросов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что госсекретарь США Тони Блинкен боится проводить переговоры со странами Ближнего Востока, на котором Штаты развернули масштабную кампанию. Они собираются одновременно урегулировать и разжигать конфликт в секторе Газа. Блинкен уже провел переговоры с Израилем. Но впереди у него диалог с другими государствами региона.