«Дестабилизировать все и вся»: Лавров озвучил истинные цели США

Лавров указал на желание США дестабилизировать все и вся

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

Читайте нас в: Дзен Новости

Штаты хотят пошатнуть обстановку во всем мире. Но зачем им это надо?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США интересует только одно. А именно дестабилизировать обстановку в каждом регионе мира.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что недавно он прочитал аналитический очерк западного автора. В материале сделали вывод о том, что нельзя говорить о двойных стандартах Штатов. Ведь он всего один. Если США не могут где-то добиться успеха, то они начинают дестабилизировать обстановку, чтобы получить свою выгоду.

Дипломат отметил, что начиная с войны во Вьетнаме, Штаты не принесли никакой стране, в чьи политические процессы вмешивались, процветания.

«Это только подтверждает вывод, что в их интересах дестабилизировать все и вся», — заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Всем, кто собирается получить какую-то помощь от США, следует снять розовые очки и посмотреть на печальный опыт других государств.

«Как только ситуация менялась, Вашингтон без зазрения совести, не раздумывая, этих лидеров бросает на произвол судьбы и начинает новый этап своей эгоистичной политики», — подчеркнул дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ подтвердили участие Лаврова во встрече формата «3+3» в Иране.