Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Как прокомментировали результат пластики подписчики блогера?

Блогер Виктория Боня частично показала лицо своей интернет-аудитории после пластической операции. Телеведущая отметила, что будет показывать себя частично, ей так спокойнее.

Виктория Боня впервые показала себя после пластики лица. Фото: Instagram* / victoriabonya

«Конечно же, еще есть отек, и держаться он будет от месяца до трех, но уже частично можно понять, как будет выглядеть лицо. Не судите строго, что пока нет смелости показать себя полностью, но я стараюсь, так как все это очень волнительно», — поделилась Боня, спросив у подписчиков, принимают ли они ее в новом виде.

В комментариях на Боню посыпалась гигантская волна критики. По мнению большинства интернет-пользователей, модель пиарится на пустом месте, ничего в ее внешности не поменялось.

«Сколько бы не делал операции, все равно руки выдают»; «Я не вижу результат, только нос приподнят мне показалось»; «Особо не видно разницы, морщинки видно ушли», — написали подписчики знаменитости.

Ранее корейский хирург модели перечислил пластические операции, которые перенесла Боня. По словам врача, в сентябре 2023 года ей сделали эндоскопическую подтяжку лба, «лисьи глазки» — блефаропластику, импланты слезного желоба. Последняя операция блогера— подтяжка лица современным способом.

До этого 5-tv.ru писал, что дочь Бони решила без прикрас оценить лицо матери после пластики.

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