«Домой приехала бабуля. Скучала по рабам»: новая выходка Пугачевой сыграла с ней злую шутку

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Оглушительный камбэк артистки наделал немало шуму и все еще не дает покоя публичным персонам.

Визит Аллы Пугачевой в Россию обернулся грандиозным скандалом, ничуть не меньшим, чем предыдущий. В отличие от прошлого экспромта, в этот раз певица пересекла границу Псковской области, а затем приехала в Москву в семейный замок в деревне Грязь. В апартаментах знаменитость, правда, пробыла недолго: уже спустя сутки Пугачева покинула замок через черный ход и уехала в Тверь.

Пока в публичном поле обсуждали о тайных мотивах возвращения певицы в Россию, свое негодование во всеуслышание поспешил выразить журналист Михаил Шахназаров. В Telegram-канале острый на язык Шахназаров не поскупился на гневные «комплименты» в адрес вернувшейся Пугачевой, а заодно в стихотворной форме намекнул на главную оплошность певицы.

«Домой приехала бабуля,

Ей все в Израиле обрыдло.

Нет, ну, друзья мои, а что же?

Скучала по рабам и быдлу», — не упустил он момента уколоть некогда востребованную знаменитость.

Михаил Шахназаров поглумился над возвращением Аллы Пугачевой в Россию. Фото: Telegram / Ыыху Москвы / iikhu

Тем временем, сама Пугачева оставила россиян с носом. Знаменитость не оправдала надежд аудитории и не появилась на похоронах дирижера Темирканова, как изначально предрекали любопытствующие. Более того — на днях артистка планирует укатить обратно на Кипр, поскольку там ее ждут дети и скандальный муж-юморист. Впрочем, в окружении знаменитости не исключили, что совсем скоро Примадонна может повторить свой оглушительный перформанс.

«Пугачева — гражданка России и будет приезжать сюда всегда, вопреки разным гадким слухам. Никакие злопыхатели не испортят ее отношения с родиной», — заверяют журналистов друзья певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, при каких обстоятельствах Алла Пугачева уехала в Тверь.