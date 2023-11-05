Выставку-форум «Россия» в первый день посетило более 190 тысяч человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Мероприятие стартовало в День народного единства — 4 ноября на ВДНХ.

Международную выставку-форум «Россия» в первый день посетило более 190 тыс. человек. Она открылась 4 ноября, в День народного единства, на ВДНХ в Москве.

Первым мероприятием выставки стал масштабный флешмоб: посетители вместе с хореографами станцевали сразу на 10 площадках ВДНХ.

Открылись экспозиции 89 регионов России, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. Стартовал и гастрономический фестиваль «Россия — территория вкуса». На нем повара и рестораторы представили гостям блюда кухонь народов страны.

Первый день выставки завершило шоу «Портал в будущее», на котором выступили SHAMAN (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская.

В воскресенье, 5 ноября, на выставке пройдет гала-концерт «Роза Ветров — Достижение России», в котором примут участие юные таланты со всей России. Также состоится концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’ и Seville.

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.