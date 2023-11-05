Поступил бы так же? В биографии Меттью Перри всплыла интересная деталь

Guardian: Меттью Перри был не уверен, что отказался бы от денег ради коллег

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Коллеги знаменитого актера шли ради него на уступки. А что, если бы он оказался на их месте?

Коллеги ныне покойного актера Мэттью Перри по сериалу «Друзья» Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон во время съемок проекта отказались от надбавки зарплаты, чтобы у всех участников знаменитой шестерки она была одинаковая. Однако сам Перри признавался, что мог бы поступить иначе на их месте. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на автобиографию артиста.

Перри рассказывал, что после успеха первого сезона «Друзей» двум самым популярным героям, исполнившим роли Рэйчел и Росса, начали платить больше. Во время съемок следующих сезонов актерам хотели снова повысить зарплату, однако Швиммер отказался. Тогда он заявил, что они с Энистон готовы потерять часть доходов, лишь бы все «друзья» получали одинаковую сумму.

Перри, говоря об этом моменте, выразил признательность коллеге. Только добавил, что не уверен, что на его месте поступил бы так же.

О кончине Мэттью стало известно 29 октября. СМИ писали, что тело актера нашли в джакузи в его собственном доме в Лос-Анджелесе. По предварительной причине, у него остановилось сердце. Звезде было всего 54 года.

Портал TMZ сообщает, что на прощании с Перри присутствовали все члены звездного состава сериала «Друзья». На похоронах же было не более 20 человек — родственники и коллеги. Захоронили тело актера на Кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун, который расположен прямо напротив студии Warner Brosers, где и снимали легендарный ситком.

Ранее 5-tv.ru писал, что по американскому ТВ показали кадры из дома Мэттью Перри.