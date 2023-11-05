На Солнце образовалась гигантская трещина: астроном рассказал, чем это опасно

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На что могут влиять протуберанцы?

На Солнце 31 октября образовалась трещина, которая по размеру сравнима с Евразией. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на ученых. Так, издание Space.com передает, что произошел корональный выброс массы гигантского размера. В итоге на поверхности Солнца образовался «каньон», ширина которого равна порядка десяти тысяч километров.

В чем опасность данного явления, какие последствия могут быть для человечества? Усилятся ли на этом фоне магнитные бури? На эти вопросы 5-tv.ru ответил Борис Филиппов, доктор физическо-математических наук, главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН.

По его словам, никаких трещин на Солнце нет. Специалист отметил, что в некоторых спектральных линиях в особом свете действительно бывают видны темные линии, чаще всего это протуберанцы. Они наблюдаются на фоне солнечного диска, над ними есть светящееся облако.

«Когда их наблюдают на фоне солнечного диска, оно уже неяркое, а наоборот, темное, это называется солнечными волокнами, представляющие собой сгустки плазмы с магнитным полем, иногда они теряют равновесие в солнечной атмосфере и взрываются, они начинают очень быстро подниматься, превращаются в корональный выброс, который облако плазмы с магнитным полем движется в межпланетном пространстве, может долететь и до Земли, если движение направлено в сторону Земли», -объяснил Филиппов.

Он добавил, что когда корональные выбросы сталкиваются с магнитным полем Земли, земной магнитосферой, появляются сильные магнитные бури.

«Наводнения не будет, землетрясение тоже маловероятно, на технические системы это оказывает воздействие, магнитные бури вызывают некие негативные явления, сказываются на напряжении в электросетях, на трубопроводы они плохо влияют, кто-то из людей чувствует, кто-то нет», -заключил ученый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солнце «исчезло» на Камчатке из-за активности вулкана Ключевской.