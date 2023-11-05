«Большое преимущество»: Тильда Суинтон сделала откровенное признание о внешности

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas

Читайте нас в: Дзен Новости

Сегодня, 5 ноября, актриса и одна из самых нестандартных женщин Голливуда отмечает 63-летие.

В Голливуде за Тильдой Суинтон закрепилась репутация одной из самых неординарных актрис. Причем речь не только о необычной внешности, но и о нестандартных взглядах на жизнь. Аристократка по происхождению, она приятельствовала с принцессой Дианой и по заветам отца должна была выйти замуж за равного по статусу мужчину, но вместо этого выбрала карьеру актрисы.

Однако, как оказалось, меньшее, что интересует саму Суинтон — что о ней думают окружающие. 5 ноября знаменитость отмечает 63-летие, а за несколько лет до этой даты исполнительница самых разноплановых ролей дала откровенное интервью. В нем Суинтон сделала откровенное признание — востребованная в медийной сфере актриса не считает себя красивой. Более того, для звезды собственная нетипичная внешность никогда не была поводом для переживаний, чего нельзя сказать о ее друзьях, пишет Maria Claire.

«Я всегда знала, что некрасива. Это большое преимущество. Все мои красивые друзья рано или поздно пустили свою внешность в оборот. Они все время помнят, что у них светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы, и они должны вести себя соответственно. Это большое давление, которого я была лишена», — призналась она.

Вопреки всему, включая собственные убеждения, Тильда Суинтон неоднократно становилась главной героини обложек глянцевых журналов. В обычной жизни знаменитость предпочитает авангард и подчеркивает, что унаследовать красоту ей было просто не от кого. Единственной по-настоящему головокружительной женщиной звезда называет собственную бабушку:

«Я никогда не ассоциировала окружающих меня людей с красотой, уж точно не девочек. Возможно, я видела ее в мальчиках. Да, и в лошадях… Единственный человек, чью красоту я не могла отрицать — это моя прабабушка Элси Суинтон… В отличие от всей нашей семьи, бледной и „сухой“, она была „теплой“, смуглой и такой величественной», — акцентировала внимание она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Понаровская считает главными рецептами своей красоты.