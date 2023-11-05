Самый настойчивый аферист звонил жертве 1145 раз за семь минут, а потом…

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Такому терпению и жажде наживы позавидуют даже самые упорные.

Мошенник довел свою жертву до белого каления, умудрившись позвонить ей больше тысячи раз за семь минут. Подробностями курьезного случая поделились в представительстве одного из крупнейших сотовых операторов.

По словам директора по управлению уровнем фрода Петар Алферова, настойчивые аферисты пытались прорваться через систему безопасности в надежде выманить у абонента деньги. Однако отлаженная система работы с мошенниками позволила оператору быстро пресечь все попытки нажиться на доверчивых россиянах.

«Антифрод-система в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая „атака“ в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог», — приводит РИА Новости слова Алферова.

Специалист отметил, что в последнее время мошенники все чаще используют подставные номера. Чтобы дозвониться до потенциальной жертвы, они используют автоматические способы и роботов. Зачастую аферисты переключаются на новую жертву, но в редких случаях пытаются испытывают защиту на прочность. Подобные инциденты позволяют сотрудникам телефонных служб быстро реагировать на ситуации, а заодно тестировать соединения.

В нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о том, что абонент занят. При этом в случае со звонком от мошенника все попытки дозвониться до абонента должны отклоняться.

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