Лимит превышен: почему нельзя есть много яиц и что от этого будет

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Правда ли, что употребление белка в пищу нужно нормировать и что происходит с организмом тех, кто налегает на яйца?

Существует распространенное мнение, что за день человеку нельзя съедать больше трех яиц. По словам врачей-гастроэнтерологов и диетологов, чрезмерное употребление белка способно неизбежно привести к проблемам со здоровью. В качестве аргумента эксперты указывают на состав желтков, якобы они содержат в себе высокий уровень холестерина

Отмечается, что потребление холестерина выше нормы со скоростью 300 граммов в день повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 3,2%. Примерно такое количество вещества легко получить из одного-двух яиц, а значит, три штуки — перебор даже для здорового человека.

Сколько яиц можно есть в неделю на самом деле?

Однако существует и другое мнение. Куриные яйца содержат в себе легкоусвояемый белок, незаменимые жирные кислоты омега-3, лецитин, холин, витамины A, D, E, K, PP, группы B, минералы: железо, медь, цинк, ценные аминокислоты и другие вещества, необходимые организму. Часть из этих полезных веществ выступает в качестве строительного материала для тканей, мышц, костей и волос. Содержащиеся в яйцах микроэлементы укрепляют иммунитет, снижают частоту простуд, поддерживают тонус кишечника, помогают бороться с избыточной массой тела и ожирением, пишет портал pronews.gr.

Как и в любом другом вопросе, в случае с количеством яиц в рационе нужно соблюдать меру. Доктор Роса-Антонио, исследователь в области пищевых веществ, возглавивший группу ученых, назвал точное количество продукта, которое нужно употреблять, чтобы чувствовать себя комфортно. По его словам, двух яиц в день (не больше восьми в неделю) вполне хватит здоровому человеку в случае, если в его организме не присутствует «плохой холестерин». Причем присутствие куриных яиц в рационе намного нужнее женщине, нежели мужчине: секрет кроется в том, что женскому организму больше нужны белок и протеины. А еще, женщинам сложнее справляться с набором веса.

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