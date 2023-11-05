Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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На счету этой ракеты, созданной еще в 2004 году, с десяток успешных тестовых залпов.

Подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск ракеты, получившей негласное прозвище «оружие тотального поражения». Речь идет о баллистическом объекте морского базирования «Булава», сообщили в Минобороны.

Официально первые тестовые запуски ракеты начали проводиться в России в 2004 году. С тех пор система была доработана и максимально усовершенствована. Инженеры подчеркивают: «Булава» давно показывает самые стабильные результаты. Кроме того, именно на счету этого технического устройства самое большое число сложны пусков — залпов. Аналитики же, в свою очередь, подчеркивают, что «Булава» давно успешно конкурирует с американской ракетой «Трайдент 2», активно использующейся действующей армией США.

Теперь же, по словам представителей Минобороны, «Булава» в очередной раз показала свою мощь: тестовый запуск был проведен в акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.

«В рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения „Император Александр Третий“ успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования „Булава“ из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.

Позже ведомство поделилось и официальными кадрами с пуска. Так, на обнародованном видео сразу после набора высоты ракета осветила собой акваторию воды — настолько мощным было воздействие. Стремительно набравший высоту объект быстро скрылся из поля зрения оператора, оставив за собой лишь столб сжиженого кислорода.

Данный пуск стал завершающим элементом испытаний подлодки, после которого будет принято решение о ее приеме в состав ВМФ, подчеркнули в Минобороны.

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