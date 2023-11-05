Обглоданное тело и ни шанса на спасение: куда пропала Ткачиха из «Сказки о царе Салтане»

Фото: Кадр из к/ф «Сказка о царе Салтане», реж. Александр Птушко, 1966 г.

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Несколько маленьких образов стали визитной карточкой знаменитости, но за все годы преданной работы в театре она так и не получила ни одной главной роли. Ее смерть оказалась настоящей трагедией.

В один из январских дней 1999 года в отделение милиции в подмосковных Химках поступило заявление об исчезновении человека. Ознакомившись с полученной бумагой, правоохранитель произнес: пропала известная актриса — та самая, прославившаяся благодаря роли Ткачихи в «Сказке о царе Салтане».

Помимо этой роли на счету Веры Ивлевой было еще две ярких роли — проводница в «Спортлото-82» и, конечно, Фима Собак в «Двенадцати стульях», но избавиться от клейма «той самой» исполнительницы эпизодических ролей так и не удалось. Хоть в народе Ивлеву и прозвали королевой комедии, но завоевать бешеный авторитет актриса так и не смогла, пишет aif.ru.

Несмотря на яркие воплощения героев в кино, с годами предложений становилось все меньше. Однако когда Ивлева внезапно пропала, близкие и друзья забили тревогу. Следователям удалось выяснить, что в роковой вечер звезда советского экрана была на Рождество в церкви, затем поехала в гости к сестре — и пропала. Тело актрисы нашли лишь весной — в лесополосе, когда растаял снег. От прежнего облика знаменитости ничего не осталось: ее труп обглодали собаки.

Что именно случилось с Ивлевой в тот роковой вечер, полиции не удалось выяснить ни спустя неделю, ни спустя месяцы. Тайна смерти знаменитости до сих пор покрыта мраком: об обстоятельствах известно лишь, что Ивлева могла попасть под колеса проезжавшего мимо авто — на это указывает характер полученных повреждений. Какой-то водитель сбил Веру Александровну, а затем, испугавшись ответственности, отвез тело подальше от места происшествия и закопал его в снегу. Найти предполагаемого виновника полиция также не сумела.

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