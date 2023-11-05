Григорий Лепс назвал артистов, способных перепеть «Рюмку водки на столе»

Лепс заявил, что Панайотов смог бы перепеть его песню «Рюмка водки на столе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный артист РФ заявил, что его песни может исполнять любой желающий. Но не каждому это по силам.

Григорий Лепс не возражает, если кто-то из современных музыкантов захочет перепеть «Рюмку водки на столе». Об этом народный артист РФ рассказал корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле.

«Кто хочет, тот может исполнять. Я вообще считаю, что музыкальные произведения пишутся для того, чтобы их исполняли. Я никогда не брал денег с людей, если они хотели петь мои произведения. <…> Там довольно высокие ноты. Даже я их не могу брать уже. Сашка Панайотов бы справился, но у него нет такой хрипоты», — считает Лепс.

А вот Ваня Дмитриенко этот хит бы не осилил, считает Лепс. Несмотря на это народный артист считает его очень талантливым исполнителем. Также в качестве исполнительницы «Рюмки водки на столе» подошла бы Дарья Ставрович, заключил артист.

«Столько раз разочаровался»: Лепс рассказал про свою возлюбленную

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лепс намерен построить храм в Москве. Он пообещал это Богу.