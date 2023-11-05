Анна Калашникова рассказала о подготовке к рождению двойни: «Решили найти суррогатную маму»
Анна Калашникова готовится к рождению двойни от суррогатной матери
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Почему певица не намерена вынашивать будущих детей самостоятельно?
Певица Анна Калашникова хочет найти суррогатную маму, готовую выносить ей двойню. Об этом звезда рассказала в беседе с KP.RU.
По ее словам, сейчас из-за плотного графика она не может позволить себе беременность. Однако Калашникова очень мечтает о дочери, а ее восьмилетний сын Даня — о братике.
«Перелеты, гастроли сильно меня выматывают, а ради беременности придется на какой-то момент приостановить карьеру. Поэтому на семейном совете мы решили найти суррогатную маму, которая поможет осуществить нашу мечту», — отметила звезда.
Калашникова добавила, что сейчас очень непросто найти подходящую суррогатную маму. Иногда между биологическими родителями и суррогатными матерями случаются конфликты. Женщины не желают расставаться с ребенком. Кроме того, эта услуга стоит не один миллион рублей.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Калашникова заморозила яйцеклетки. На это звезда решилась вслед за Анной Семенович.