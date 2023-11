Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Ying; 5-tv.ru

Искусственный интеллект впервые выступил соавтором постановки спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества» в Москве.

Историческое событие — в Лондоне выпущен последний сингл The Beatles. Песню Now and Then исполнила вся легендарная четверка — в полном составе. Вот, что получилось.

Вопрос, а как такое может быть? Искусственный интеллект помог. Мелодию напел Джон Леннон еще в конце 70-х, но довести до ума не успел, музыканта убил фанат. Кассету с набросками вдова Йоко Оно передала Полу Маккартни. И он вместе с Харрисоном и Старром еще 90-е попытались сделать полноценный сингл, но не справились. Вокал Леннона с кассеты не могли очистить от дребезжащего пианино. Вот, как это звучало.

Но сейчас технологии шагнули вперед и нейросеть смогла — и звук очистила, и вокал улучшила. Казалось, вот оно, доказательство полезности искусственного интеллекта.

Но ровно в эти дни, когда все битломаны предвкушали возрождение легенды, в 80-и километрах от Лондона состоялся саммит по искусственному интеллекту. К британцам приехали чиновники из ЕС, США и Китая. Они решили — вещь это мощная, но угрожающая. А потому надо «брать ее под госконтроль». В США уже принят закон, по которому американские компании обязаны представлять новые разработки чиновникам. Илон Маск — самый богатый человек мира — с этим безропотно согласился.

Искусственный интеллект — слово 2023 года. В четыре раза чаще стали его использовать в выступлениях и документах в этом году. И мы действительно постепенно привыкаем к внедрению этой технологии. Со следующего года в России нейросеть будет проверять работы школьников на ЕГЭ! Но все равно такой напор будущего выглядит немного ошеломительно.

На этой неделе в двух столицах Москве и Петербурге состоялись театральные премьеры, где пьесы были написаны искусственным интеллектом. Вместе с драматургами. Пока вместе с ними. Когда все театры заполнят творения бездушных алгоритмов? И что говорят актеры, которым предстоит играть по машинописным текстам? Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Максима Облендера.

«В одном небольшом театре творились странные вещи. Актеры и работники утром, придя на работу, обнаружили, что декорации и костюмы поменялись без их ведома. Они предположили, что это может быть новая нейросеть, которую недавно установили в театре, чтобы улучшить его работу», — говорит робот.

Этот текст придумала нейросеть, для которой, кажется, нет невыполнимых задач. Писать курсовые, сценарии сериалов — это мы проходили. Но театр? Вот первые эксперименты. Она — полноценный член труппы. И на афише именно ей отведено почетное место.

«Нейросети работают почище джинов и волшебных ламп. Желание первое. Хочу, чтобы костюмы и декорации рисовались сами. Второе. Хочу видеоряд в восточном стиле. И третье, чтобы текст был в рифму, и было смешно», — говорит журналист.

Сразу четыре нейросети работали на этот спектакль, генерировали пролог, картинки, но юмор им не удался, вступление пришлось несколько раз переписывать.

«Мы используем нейросети именно, чтобы нам помочь и быть в тренде, быть в современном мире!» — говорит автор и режиссер проекта Андрей Пастушенко.

Мариинский театр. Один задник для нового балета огромная команда художников с многолетним стажем рисует несколько недель.

Да, с нейросетью тоже надо работать. Но для этого хватит и одного художника.

«Очень часто можно слышать мнения и вопросы на тему способна ли нейросеть заменить человека. Правильный ответ здесь такой, что человека заменит не нейросеть, а другой человек, который нейросеть будет использовать», — говорит директор компании «Яндекс» по развитию технологий ИИ Александр Крайнов.

За сценографию спектакля Пиросмани — в столичном театре МОСТ. Великий мастер наивного искусства, чье творчество высоко оценивал сам Пабло Пикассо, проживает свои последние дни в бедности и болезни. Ему являются герои его картин. Местами переосмысленные как раз нейросетью. Это еще не авторство, но уже точно соавторство.

«Нейросеть и мне кажется в этом смысле облегчили историю самих художников -постановщиков, которые могли бы работать над этим спектаклем», — говорит режиссер-постановщик Георгий Долмазян.

«Это пока нейросетям доверяют только прологи, костюмы и декорации. Создатели постановок говорят, что непременно продолжат работу в этом направлении. И уверены, что их примеру последуют первые площадки страны: Большой театр, МХАТ, Мариинка, Михайловский и БДТ», — говорит журналист.

«Искусственный интеллект не сможет стать Маяковским, это надо быть вот этой вот личностью. Все-таки, мне кажется, что вот этот искусственный интеллект — это немножко бездарность, которая творит», — говорит актриса, драматург Елена Скороходова.

Сеть Нейростаниславский ее авторы придумывали всего лишь два месяца, еще месяц ушло на первую пьесу. Три месяца — и нейросеть создает, как здесь говорят, экзоскелет для целой театральной постановки, а режиссер его докручивает.

«Такое действительно возможно, вопрос времени, когда кто-то сделает такой инструмент, который сможет написать действительно качественную пьесу, длинную, без участия режиссера, просто по одному параграфу текста. Это будет действительно возможно», — говорит заместитель директора центра технологических конкурсов и олимпиад университета МИСИС Даниил Ефимов.

«Предполагается, что тогда эта техника может заменить душу человека. Вот здесь, я бы, наверное вступил с ними в диалог. И никакая прекрасная инсталляция или голограмма никогда не сможет заменить подлинного и человеческого разговора со зрителем, ради чего зритель приходит в театр», — говорит народный артист РФ Евгений Князев.

Сможешь ли ты заменить режиссеров, сценаристов и актеров в театре, мы задали одной из нейросетей. Ответ та выдала не раздумывая.

«Заменить актеров и режиссеров в театре можно довольно быстро, особенно, если есть свободные вакансии. Однако, это может потребовать некоторого времени, чтобы найти подходящих кандидатов и организовать их работу», — ответила нейросеть.

«Я одно могу сказать: наша профессия одна из последних, которую коснется искусственный интеллект. А так я к нему хорошо отношусь. И к искусственному и к интеллекту вообще», — отметил народный артист РФ Андрей Смоляков.

