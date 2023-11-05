В несколько раз мощнее сброшенной на Хиросиму: зачем США новая бомба

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Недавно Пентагон заявил о разработке новой ядерной авиабомбы. Это гонка вооружений или подготовка к чему-то серьезному?

Многие устали от Украины, призналась в разговоре с российскими пранкерами глава правительства Италии. Но что делать!

Отмашки из Вашингтона еще не дали. Или, может, забыли… Тут Израиль надо спасать, а еще Филиппины — Джо Байден неожиданно заявил о союзнических обязательствах, после очередного инцидента у спорных филиппино-китайских островов. Неужели еще один фронт открывается?

Во всяком случае, Пентагон заявил о разработке новой ядерной авиабомбы. Такой, которую можно прицеплять к практически любому воздушному носителю, необязательно стратегическому бомбардировщику. А значит, ее сложнее отследить.



Бомбы семейства B-61, были разработаны еще в начале 60-х. Их модернизируют, но внешне они практически не меняются, это по форме, скорее, ракета, чем в классическом представлении «бомба». Труба длиной три с половиной метра и диаметром 33 сантиметра. Новая разработка — 13 в семействе. Потому и будет называться В-61-13. Учитывая, что США единственная страна, которая использовала энергию расщепления атома в военных целях, каждое американское изделие воспринимается с оглядкой на трагедию Хиросимы и Нагасаки.

Собственно, с 45-го года мощности ядерного оружия образно меряют Хиросимами. Так вот, бомба сброшенная тогда на японский город, имела мощность 15 килотонн в тротиловом эквиваленте. Новое изделие американского военпрома заряжено на 350 килотонн. То есть разрушительную силу В-61-13 можно оценить в 23 Хиросимы. Тогда взрыв уничтожил все живое в радиусе километра от эпицентра. Ущерб от нового изделия можете сами посчитать. Американцы при этом заявляют, что это не гонка вооружений. И вообще — все только для защиты. Но авиабомба это наступательное, а не оборонительное оружие.

Вопрос, для какого театра военных действий новинка? И где лишних пару-тройку миллиардов долларов взять Пентагону на ее разработку и производство?

Украина в это время умоляет США дать им больше денег, неужели хранилище Форт-Нокса резиновое? Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Мастерова.