Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; 5-tv.ru

Главари киевского режима отчаялись найти дополнительную помощь у зарубежных партнеров. Все отказались?

Ситуация на фронте напрямую влияет на умонастроения в Киеве. И это подмечает западная пресса. Большой резонанс на этой неделе вызвала статья в журнале Time, где в заголовок вынесена цитата из интервью самого Зеленского: «Никто не верит в нашу победу, так как верю я», и подчеркивается слово никто. В статье рисуется образ одинокого, обиженного на западных партнеров президента Украины, который заперся в своем укрепленном офисе и даже со своими соратниками общается, что называется через губу.

«Он обманывает себя. Мы не побеждаем», — рассказывают на условиях анонимности люди из окружения Зеленского.

Но президент Украины и слышать ничего не хочет.

Кого это напоминает? Кто при явных признаках поражения заперся в бункере и продолжал твердить — что победа еще возможна? Гитлер. Таких прямых аналогий американский журнал, конечно, не проводит. Но любой образованный человек может сложить один плюс один.

Публикация вышла в том самом журнале и за авторством того же самого корреспондента, что в прошлом году пел диферамбы лично Зеленскому и некоему особому «украинскому духу». И если сравнить обложки, то контраст будет еще заметнее.

Чего ждать от киевского режима — все подробности в репортаже на сайте 5-tv.ru,