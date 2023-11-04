В них был влюблен весь СССР: ТОП-5 самых красивых актрис советского кино

Фото: Кадр из к/ф «Неподсуден», реж. Владимир Краснопольский , 1969 г.

Их внешности завидовали даже в Голливуде.

Актрисы советского кино во многом могли конкурировать с теми же звездами Голливуда — как в таланте, так и в красоте. Им не нужны были тонны косметики, они не пользовались фильтрами или фотошопом. О самых красивых актрисах СССР — в материале 5-tv.ru.

Наталья Варлей

Наталья Варлей. Кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1966 г.; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей по праву имеет звание одной из самых красивых актрис СССР. Каждый отечественный зритель помнит ее яркие роли в «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая и «Вие», снятому по одноименной повести Николая Гоголя.

Сейчас Наталье Варлей уже 76 лет. Как актриса сама признавалась в интервью одному из федеральных каналов, она всегда предпочитала естественную красоту и ни разу не обращалась за помощью к пластическим хирургам.

«Я один раз сделала себе укол в лоб — у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и все», — рассказывала актриса.

Любовь Полищук

Любовь Полищук. Фото: Кадр из сериала «Приключения принца Флоризеля», реж. Евгений Татарский, 1979 г.; © РИА Новости / Сергей Пятаков

Народная артистка РФ Любовь Полищук приковывала к себе внимание не только благодаря несомненному актерскому таланту, но и настоящей женской красоте. Удивительно, но высокая и стройная, с точеными чертами лица Полищук почему-то комплектовала из-за своей внешности, в чем неоднократно признавалась публике. А в обществе ее называли советской Софи Лорен. И обожали все ее роли, даже небольшие. Например, яркий эпизод в фильме «Двенадцать стульев», разнорабочая с сомнительной репутацией в ленте Тодоровского «Интердевочка» или мама главной героини в сериале «Моя прекрасная няня».

Любовь Полищук ушла из жизни 28 ноября 2006 года. Причиной смерти стала саркома позвоночника. Актрисе было 57 лет.

Светлана Светличная

Светлана Светличная. Фото: Кадр из к/ф «Неподсуден», реж. Владимир Краснопольский, 1969 г.; www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Светлану Светличную называли настоящим секс-символом советского кинематографа. Популярность актрисе принесла небольшая, но эффектная роль в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Неоспоримая красота и грация приковывали взгляды, а появление в кадре в одном купальнике, демонстрирующем идеальную фигуру, для 1969 года стало просто оглушающим.

Светличной удается сохранять яркую красоту и по сей день. Однако из-за прогрессирующей деменции актриса вынуждена была пропасть из публичного пространства.

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Александра Яковлева

Александра Яковлева. Фото: Кадр из к/ф «Экипаж», реж. Александр Митта, 1979 г.; www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева была эталоном красоты в конце 70-х — начале 80-х. После успеха фильма «Экипаж», где актриса играла в постельной сцене, она получила звание самой сексуальной стюардессы Советского Союза. А когда на экраны вышли «Чародеи», Яковлеву стали называть красивейшей ведьмой СССР.

Не удивительно, что Александра Яковлева всегда пользовалась повышенным вниманием со стороны мужского пола. Кстати, ходили слухи, что последний ее роман случился с молодым актером Денисом Бондаренко, который был младше ее на 30 лет.

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Александра Яковлева скончалась в 64 года 1 апреля 2022-го. Последние годы актриса боролась с онкологией.

Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская. Фото: Кадр из к/ф «Алые паруса», реж. Александр Птушко, 1961 г.; Михаил Фомичев / ТАСС

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская по праву занимает место одной из самых привлекательных девушек того времени. После появления на экранах кинофильмов «Алые паруса» и «Человек-амфибия» актриса обрела преданных поклонников по всему Советскому Союзу. Ее естественная красота завораживала и приковывала взгляды. Известно, что в свои 78 лет Вертинская не раз обращалась к помощи пластических хирургов.

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