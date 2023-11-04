На автозаправках в России могут запретить продажи только премиального топлива

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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С чем связаны такие меры?

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить поправки, которые запрещают продажу на АЗС только премиального дизельного топлива. Об этом он сообщил журналистам на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Новак отметил, что на некоторых заправках премиальное дизельное топливо продается по высоким ценам, а обычного в продаже нет.

«Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор», — указал вице-премьер.

В начале октября сообщалось, что ФАС потребовала все вертикально интегрированные и независимые компании снизить стоимость на топливо на АЗС на фоне падения биржевых (оптовых) цен. И, как писал 5-tv.ru, уже к середине месяца стоимость топлива стала снижаться.