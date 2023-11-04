На одно лицо: у кого из мировых лидеров есть двойники
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Бывает, что с первого взгляда не поймешь, кто перед тобой — настоящий лидер или его «близнец».
Президентов многих стран часто подозревают в том, что у них есть двойники. У кого из лидеров различных государств могут быть такие помощники — читайте в материале 5-tv.ru.
Дональд Трамп
Дональд Трамп и его двойник Деннис Алан.
Двойник бывшего президента США Дональда Трампа стал популярен в 2021 году. Мужчину, удивительно похожего на политика, заметили на улицах города Сахивал в Пакистане. Как сообщало издание LadBible, двойник Трампа — уличный торговец мороженым.
Впрочем, в США существует особая любовь к пародиям на высокопоставленных политиков. Например, Трампа изображали комики Джейсон Скуб и Нил Гринфил, выходя в его образе на улицы Нью-Йорка.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Слухи о двойниках президента Украины начали появляться после того, как польское издание Fakt опубликовало свой репортаж на YouTube, который был посвящен визиту президента США в Киев. Внимательные пользователи обратили внимание, что на 21-й секунде видео в кадре появляется «второй Зеленский», пока «первый» поднимается по лестнице.
Само собой, украинские власти тут же поспешили откреститься, заявив, что это — «снова русская пропаганда».
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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и его двойник Говард Икс.
Двойником северокорейского лидера Ким Чен Ына можно назвать юмориста и шоумена Говарда Икса. Их схожесть во внешности отметили многие. Мужчина родился в Гонконге, но еще в детстве переехал в Австралию. Вся его карьера связана с подражанием руководителю КНДР.
Например, за счет своей схожести с Ким Чен Ыном, он получал выгодные предложения на съемки в рекламе. А однажды, как сообщает издание Sky News Australia, Икс ворвался в предвыборное мероприятие премьер-министра Австралии и чуть его не сорвал.
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