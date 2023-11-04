«Мы оценили»: чем Россия привлекательна для иностранных туристов

За шесть месяцев 2023 года РФ посетило более семи миллионов иностранных туристов

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Путешественники продолжают посещать нашу страну и удивляться тому, как реальность отличается от того, что им рассказывают дома.

За первые шесть месяцев 2023 года Россию посетило более семи миллионов иностранцев. По прогнозам Ассоциации туроператоров России, к концу года цифра достигнет десяти миллионов. Что именно привлекает туристов, а что вызывает искренне удивление в РФ — читайте в материале 5-tv.ru.

Круглосуточный сервис

Российский блогер Марина Ершова на платформе «Дзен» рассказала о впечатлениях своего мужа-итальянца о России. Мужчина, например, был удивлен огромному количеству разнообразных магазинов, которые работают 24 часа. По словам девушки, в большинстве европейских стран супермаркеты закрываются до девяти часов вечера.

«Это очень удобно устроено в России, мы не сразу к этому привыкли. Пообедать можно в любое время (хотя для нас это не столь важно, мы в Италии привыкли есть по определенным часам), оценили мы и доставку. Что угодно можно заказать даже ночью. Конечно, не знаю, также ли все в маленьких городах», — передает Ершова слова своего супруга.

Люди

Не является секретом, что за рубежом о жителях России говорят как об угрюмых, суровых и неулыбчивых людях. Американец Даниэль Кастл, который посещал Сибирь и Байкал, абсолютно не согласен с подобным мнением, ведь убедился в его несправедливости лично.

«Пожив здесь какое-то время, я понял, что здесь безопасно, что здесь очень спокойно», — признался американец в беседе с изданием IRCITY.RU.

Бесплатная медицина

Еще одна тревел-блогер Елена поделилась мнением своих немецких друзей, которых больше всего удивила российская медицины. Оказывается, чтобы получить помощь врача, не обязательно раскошеливаться на кругленькую сумму.

«Факт, в который немцы ни в какую не верили — это бесплатная медицина, доступная совершенно каждому гражданину России, независимо от его места работы, возраста и прочих факторов», — призналась блогер на платформе «Дзен».

А Марина Ершова напоминает еще и про материнский капитал, который в той же в Новой Зеландии «невозможно представить».

Статистика

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, чаще всего Россию посещают туристы из Китая, Турции и Германии, а также Туркменистана и Ирана. При этом чаще всего иностранцы ездят в Москву и Санкт-Петербург.

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