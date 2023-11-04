Выставка «Россия» и разрыв отношений Турции и Израиля: самые важные события дня
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Большинство важных событий и заявлений прозвучали на полях выставки «Россия» на ВДНХ.
Сегодня, 4 ноября, все внимание общественности было приковано к выставке-форуму «Россия». Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.
Фото: www.globallookpress.com / US Army
Вашингтон без официальных объявлений передал Киеву несколько бронемашин Assault Breachers, чтобы ВСУ «удалось прорвать российскую оборону». В официальный списках военной помощи США эта техника не была указана, но, вероятно, отнесли ее к расплывчатой категории «оборудования для разминирования».
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери XVI века, который считался утерянным долгое время. Об обнаружении подлинника он заявил перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в День народного единства.
Фото: 5-tv.ru
Предприятие из Тулы передаст Министерству обороны России партию стрелкового вооружения. В него войдут и снайперские винтовки, и гранатометы. Кроме того, к отправке подготовили и новые винтовки МЦ-566.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Россия впервые опередила весь мир в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Более того, страна стала обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед.
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Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках выставки-форума «Россия»
Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip Erdo?An
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время не имеет никаких контактов с Израилем и больше не считает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху своим собеседником.
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