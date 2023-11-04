Выставка «Россия» и разрыв отношений Турции и Израиля: самые важные события дня

Фото: www.globallookpress.com / US Army

Вашингтон без официальных объявлений передал Киеву несколько бронемашин Assault Breachers, чтобы ВСУ «удалось прорвать российскую оборону». В официальный списках военной помощи США эта техника не была указана, но, вероятно, отнесли ее к расплывчатой категории «оборудования для разминирования».