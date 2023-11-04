ФАС проработает необоснованный рост цен на стройматериалы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

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Власти заинтересовались необоснованным ростом цен на стройматериалы.

Правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе провести проверку необоснованного роста цен на стройматериалы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках международной выставки -форума «Россия».

«Мы видим, что цемент вырос в очередной раз, арматура, трубы. Это все влияет на стоимость. Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», — отметил Хуснуллин.

Как передает ТАСС, весной 2023 года Минстрой РФ уже обращался в контрольное ведомство из-за повышения цен на металл. Как сообщал глава министерства Ирек Файзуллин, ведомство не устраивает наблюдаемый рост цен на арматуру. В марте Минпромторг России подтвердил удорожание, но к маю, по данным ФАС, увеличение стоимости прекратилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС призвала разобраться со стоимостью курицы в магазинах.