Минобороны: поражен арсенал ракет ВСУ в Черниговской области
Денис Птицын 23 0
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
Российские бойцы продолжают уничтожать вооружение украинских националистов.
Российские военные уничтожили склад с вооружением ВСУ, сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны.
«В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоне СВО уничтожены десять самолетов ВСУ и перехвачены четыре ракеты ATACMS.