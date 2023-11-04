«Спасибо 1998 году за подарок»: Лолита поздравила дочь с 25-летием

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда российского шоу-бизнеса призналась в любви к дочке «от земли до неба».

Дочь певицы Лолиты накануне, 3 ноября, отметила 25-летие. Артистка публично поздравила дочку с днем рождения.

«Моя Девочка! Ты для меня всегда малышка. Ты очень нежная и мудрая. Ты эмпат. Твое сердечко умеет любить так искренне. Спасибо 1998 году за Подарок, Ты Пришла ко мне от Бога. Люблю от Земли до Неба», — отметила певица.

От нежных воспоминаний певица перешла к не менее нежным пожеланиям.

«Хочу, чтобы просто была здоровенькой. Это хотелки любой мамы. Мое Счастье. Лишь бы жить долго, чтобы оберегать тебя. С Днем Рождения, мой скорпиончик», — написала Лолита в своем Telegram-канале и опубликовала видео, где Ева Цекало поет.

Ева — единственная дочь Лолиты, родилась в 1998 году с аутизмом. Синдром не мешает дочери артистки вести полноценный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Лолита прервет долгое воздержание от алкоголя. Артистка откровенно рассказала о любви к спиртному и в какие опасные ситуации попадала в нетрезвом состоянии.