Дмитрий Певцов поделился самым заветным желанием

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Чего больше всего желает звезда сериала «Бандитский Петербург»?

Актер Дмитрий Певцов раскрыл свое самое заветное желание. О нем он сообщил во время интервью на одном из YouTube-каналов.

«Мне очень везло с самого начала всегда, и мои желания все исполнялись, через месяц, год, пять, честно, не могу припомнить мечты», — ответил актер на вопрос о мечте, от которой нельзя отказаться.

Вместе с тем Певцов поделился, что больше всего желает избавиться от своих грехов. Известно, что народный артист России является очень набожным человеком.

В 2012 году актер потерял сына. Пережить тяжелую утрату артисту помогла религия: он часто посещал храм, читал молитвы. Но, как и любой другой родитель, не смог полностью оправиться от утраты. 22-летний сын артиста Даниил трагически погиб осенью 2012 года. На вечеринке с друзьями он вышел на балкон, с которого сорвался вместе с перилами, упав с высоты третьего этажа. Спасти его не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Певцов сожалеет, что мало беседовал с покойным сыном.