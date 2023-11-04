Тульский завод передаст российским бойцам на передовую крупную партию оружия

Фото, видео: 5-tv.ru

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Весь Военно-промышленный комплекс России сейчас работает в две, а то и три смены.

Предприятие из Тулы передаст Министерству обороны России партию стрелкового вооружения. В него войдут и снайперские винтовки, и гранатометы. Кроме того, к отправке подготовили и новые винтовки МЦ-566.

Кроме стрелкового вооружения здесь проектируют и создают сотни видов изделий. В том числе — высокоточное оружие. А на контрольную приемку прямо из сборочного цеха доставили ручные гранатометы — многозарядные ГМ-94. Гранатометы поддержат пехоту в условиях городских боев.

Партию винтовок и гранатометов тульские оружейники передадут Министерству обороны России. Прямо с завода ящики с изделиями отправятся в зону боевых действий.

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