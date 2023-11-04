«Мало беседовал, к сожалению»: актер Певцов мечтает поговорить с покойным сыном
Актер Певцов сожалеет, что мало беседовал с покойным сыном
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Отпрыск актера погиб в результате несчастного случая.
Актер Дмитрий Певцов сообщил о сильном желании поговорить с покойным сыном. Об этом актер рассказал в ходе интервью на одном из YouTube-каналов.
У актера спросили, с кем он хотел бы побеседовать из тех, кого уже нет в живых.
«Со своим сыном, старшим, я с ним очень мало беседовал, к сожалению», — ответил народный артист России.
22-летний сын артиста Даниил трагически погиб в сентябре 2012 года. На вечеринке с друзьями молодой человек вышел на балкон, с которого сорвался вместе с перилами, упав с высоты третьего этажа. Отпрыск актера получил множественные травмы, впал в кому, выйти из которой ему так и не удалось.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Певцов почтил память старшего сына трогательным видео. Сообщалось, что поначалу артист не хотел признавать ребенка своим, о чем вскоре пожалел. Когда Даниил вырос, он стал практически полной копией артиста.