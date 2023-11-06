🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться каждому знаку зодиака?
Сегодня, 6 ноября, убывающая Луна в знаке Лев. Это довольно противоречивый период. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.
♈ Овны
Овны, вы заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто относится к вам с теплом и любовью. Вам следует научиться не только отдавать, но и получать.
Космический совет: вы достойны получать тепло и заботу.
♉ Тельцы
Тельцы, в этот период вам следует уделить время людям, которые помогают вам понять, что дом — это больше, чем просто место. Домашние дела также займут центральное место в ближайшие дни. Если вы давно думали о том, чтобы убрать и очистить свое пространство, починить сломавшиеся вещи, то самое время приступить к этому.
Космический совет: уделите время семье и домашним делам.
♊ Близнецы
Близнецы, нет правильного или неправильного выбора. Звезды советуют вам отбросить убеждения, которые больше не находят отклика в вашей душе. Начните прислушиваться к внутреннему голосу.
Космический совет: отбросьте старые убеждения.
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♋ Раки
Раки, пришло время избавиться от мыслей, шаблонов и убеждений, которые больше не подходят вам. Каждый опыт совершенен.
Космический совет: не отвергайте происходящие события.
♌ Львы
Львы, сегодня звезды призывают вас быть мудрыми. Соблюдайте свои собственные границы и пристегните ремень безопасности, прежде чем заботиться о других. Нет ничего постыдного в том, чтобы заботиться и о себе.
Космический совет: нет ничего постыдного в заботе о себе.
♍ Девы
Девы, вы чувствуете желание погрузиться внутрь себя — в поток творческого сознания. Освободите место для того, что действительно послужит росту.
Космический совет: освободите место для роста.
♎ Весы
Весы, не обременяйте себя сжатыми сроками. Не нужно действовать в соответствии с ожиданиями других людей. Уделяйте больше времени тому, что приносит вам удовольствие.
Космический совет: уделяйте больше времени тому, что пробуждает в вас радость.
♏ Скорпионы
Скорпионы, смиритесь с неприятностями, которые происходят в вашей жизни. Не нужно видеть в себе жертву.
Космический совет: пробудите свои сильные стороны.
♐ Стрельцы
Стрельцы, есть много способов показать людям, которых вы любите, насколько вы заботитесь о них. Позвоните своему лучшему другу, с которым редко видитесь. Преподнесите своим близким приятный сюрприз. Устройте свидание со своей второй половинкой.
Космический совет: дарите и получайте любовь.
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♑ Козероги
Козероги, максимально используйте то, что вам преподносит жизнь. Возможны позитивные изменения на любовном фронте.
Космический совет: ничто не находится вне вашей досягаемости.
♒ Водолеи
Водолеи, ваши межличностные отношения начнут процветать. Будьте благодарны за то, что получаете. И, возможно, стоит самим что-то преподнести другим. Например, сделайте доброе дело.
Комический совет: дарите добро окружающим.
♊ Рыбы
Рыбы, будьте готовы раскрыть свой потенциал — жизнь организует для этого все необходимые обстоятельства. Вы выходите на новую ступень.
Космический совет: жизнь принесет вам приятные сюрпризы.
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