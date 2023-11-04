«Усиление давления на РФ»: Грушко анонсировал ответ на отправку в Британию F-35

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Заместитель Лаврова назвал этот процесс частью политики сдерживания России.

Россия намерена учесть в оперативном военном планировании готовящуюся отправку в Великобританию американских истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушков в кулуарах Евразийского экономического форума.

«Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений — это часть политики сдерживания России», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

По словам Грушко, переброска истребителей является линией усилинения военного давления на Россию, поэтому Москва примет необходимые военно-технические меры предосторожности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США тайно отправили ВСУ построенные на основе Abrams бронемашины.