Осужденная за наследство Баталова актриса Дрожжина борется с раком

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы.

Актриса Наталия Дрожжина тяжело больна, у нее диагностировали рак. Как передает KP.RU, за последние пару лет Дрожжина не раз перенесла инсульт. А несколько лет назад попала в грандиозный скандал из-за многомиллионного наследства актера Алексея Баталова.

Лучшие роли Наталии Дрожжиной

Петр Тодоровский одним из первых пригласил Дрожжину в кино. Фото: Кадр из к/ф «Интердевочка», реж. Дэвид Йейтс, 1989 г.

Дрожжина начала сниматься в кино, будучи студенткой театрального училища. Всего в ее коллекции 22 фильма, в частности, «Ваш выход, девочки…», «Светик», «Интердевочка», «Алмазы для Марии», «Семнадцать мгновений весны», «Драма на охоте».

В фильме «Интердевочка» актриса сыграла роль матери Ляльки — хоть и небольшую, но значимую. По словам артистки, она очень обрадовалась предложению Петра Тодоровского снять в его кинокартине.

«Встала в шесть утра, накрутила волосы, накрасилась, нарядилась и вся из себя отправилась на съемки. Тодоровский входит в гримерную и видит меня: „Здрасьте пожалуйста! Это что же такое?! Немедленно умыть, волосы растрепать, еще нарисовать фингал под глазом“. Я в шоке -столько готовилась, а мне, оказывается, пьяницу играть! Но изобразила: как вылезла, как рявкнула! Получился очень запоминающийся эпизод», — рассказывала актриса.

Она обладала настоящей голливудской красотой. Возможно, из-за внешности Дрожжина так и не смогла стать по-настоящему знаменитой актрисой. Говорят, по мнению многих режиссеров, она слишком отличалась от девушек из народа, и своей внешностью могла затмевать других артисток.

Личная жизнь

Дрожжина дважды выходила замуж. Однажды она даже поехала в колонию для оформления брака с заключенным.

В конце 70-х дочь Леонида Брежнева Галина познакомилась с цирковым певцом Борисом Буряце и влюбилась в него. Он жил за счет Брежневой, прикрывался ее именем, когда его ловили на спекуляции, грабил знаменитостей. Женщина прощала горе-любовника.

В 1981 году мужчину арестовали по делу о краже украшений дрессировщицы Ирины Бугримовой. Причастность злоумышленника к ограблению не доказали, но в его доме нашли несколько шуб, из-за чего он получил семь лет тюрьмы за спекуляцию. Как оказалось, Буряце нравился и Наталье Георгиевне. Будучи подругой Брежневой, актриса сделала ему уникальное предложение.

«Я к тебе приеду, я с тобой зарегистрируюсь, все, что хочешь, сделаю». В итоге дали им разрешение сыграть свадьбу прямо в лагере. «Три дня вся тюрьма на ушах стояла», — делился племянник знаменитого советского преступника в эфире федерального телеканала. Борис Буряце скончался 1987 году.

Сейчас Дрожжина замужем за юристом и меценатом Михаилом Цивиным. Пара вместе порядка 40 лет.

Скандал с Дрожжиной

8 сентября 2020 года в отношении артистки и ее супруга Михаила Цивина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова.

По данным следствия, вдову Гитану Леонтенко и дочь Баталова — Марию с диагнозом ДЦП, обманом лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и крупной суммы денег.

Пострадавшие обвинили в произошедшем Дрожжину и ее мужа. Они же не соглашались с обвинением. По их словам, договор пожизненного содержания на часть недвижимости, принадлежащей Марии Баталовой, был оформлен на актрису по просьбе самой вдовы.

Весной 2023 года суд вынес приговор. 74-летнюю актрису признали виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ей присудили четыре года лишения свободы условно. Ее муж получил пять лет лишения свободы. В сообщении прокуратуры указывается, что действия обвиняемых нанесли потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 57 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Наталии Дрожжиной серьезные проблемы со здоровьем.