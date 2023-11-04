Засветились: США тайно отправили ВСУ построенные на основе Abrams бронемашины

Фото: www.globallookpress.com / US Army

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Однако Зеленский продолжает переживать из-за сокращения поддержки Запада.

Вашингтон без официальных объявлений передал Киеву несколько бронемашин Assault Breachers, чтобы украинским войскам «удалось прорвать российскую оборону». Об этом сообщает Forbes.

«Соединенные Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну — а возможно, и несколько — своих самых мощных бронемашин», — говорится в статье.

Предполагается, что Украина получила шесть бронемашин Assault Breacher. А официальный списках военной помощи США эта техника не была указана, но, вероятно, Вашингтон отнес ее к расплывчатой категории «оборудования для разминирования». Раскрыть эту поставку удалось благодаря снимкам, опубликованным на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Фото были сделаны 3 ноября, когда в стране отмечается день Ракетных войск и артиллерии.

Assault Breacher создана на основе танка Abrams, ее составляет 55 тонн. Она считается одной из самых защищенных для прорыва. Две такие машины по эффективности сравнимы с несколькими бульдозерами.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России уничтожила опорный пункт ВСУ системами «Солнцепек».