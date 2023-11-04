Фото: www.globallookpress.com / UK Army

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У «солдата удачи» было 16 лет опыта службы в королевских войсках.

Наемник из Великобритании Кристофер Перриман, примкнувший к Вооруженным силам Украины, был ликвидирован в результате артиллерийского удара ВС РФ. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на источник.

«Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине», — указывается в публикации.

Перриман имел 16-летний опыт службы в королевских войсках, он также был в Ираке и Косово. Ранее в беседе с шазетой Express он похвалил работу российской артиллерии в зоне СВО на Украине. Военный даже из-за этого призвал Запад увеличить объем поставок Киеву тяжелого оружия и экипировки. В частности, он отметил, что ВС РФ удается совершать артиллерийские атаки «невероятно хорошо».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

«Из легиона»: в районе Работино заметили французских наемников ВСУ

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы потери в ВСУ среди американских наемников.