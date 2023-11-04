Целуется с другой: Немоляева рассказала, что ревновала мужа к Дорониной

Фото: Кадр из к/ф «Еще раз про любовь», реж. Георгий Натансон, 1967 г.

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Актрисе было неприятно смотреть совместный фильм своего супруга и его коллеги. Но смогла ли вдова увидеть картину спустя время?

Народная артистка России Светлана Немоляева рассказала, что ревновала своего мужа актера Александра Лазарева к коллеге по цеху Татьяне Дорониной, которые вместе снимались в романтических сценах в фильме «Еще раз про любовь». Об этом вдова сообщила изданию aif.ru.

«Мне просто неприятно было смотреть, что мой Сашка обнимается, целуется с Дорониной. Это было другое чувство, чисто личное, понятное, по-моему, любой женщине. Мы с Сашей прожили 50 лет. А этот фильм вышел, когда нашему Шурику исполнился год — сын у нас родился в 1967-м. Конечно, я ревновала», — призналась актриса.

Но спустя время Немоляева все-таки посмотрела фильм. И он ей очень понравился. Для того времени это было уникальное кино, которое напоминало французские и итальянские картины. А Александр Лазарев сыграл там и вовсе, как звезда Голливуда.

Фильм «Еще раз про любовь» отличался от других советских работ того периода.

«У нас снималось замечательное советское кино, но все-таки оно было с пропагандистским уклоном. Таких фильмов, которые были просто про жизнь и про любовь, а не про политику, не про социалистическое существование нашей страны, не было до выхода картины «Еще раз про любовь», — сказала актриса.

Она отметила, что отношения с Дороновой у нее были не очень приятными. Актрисы служили в одном театре. Но Немоляевой было тяжело работать со своей коллегой. По ее словам, Доронова вела себя так, как будто была на сцене одна. А остальные актеры выступали вместе и «погружались друг в друга».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Немоляева рассказала о своем недуге.