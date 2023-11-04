Нарушители не пройдут: у мигрантов начнут брать отпечатки пальцев в аэропортах Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Panayiotis Tzamaros

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Приезжие будут тщательно проверены по прилете в столицу. Какие действия будут предпринимать правоохранители?

МВД России начнет брать отпечатки пальцев у мигрантов и фотографировать иностранных специалистов, прибывших в Москву. Об этом сообщила начальник главного управления ведомства по соответствующим вопросам Валентина Казакова агентству ТАСС.

«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить», — сообщила правоохранитель.

Она подчеркнула, что когда в каждом аэропорту Москвы будут делать дактилоскопию и фотографировать мигрантов, то лица, которые изменили установочные данные не смогут попасть на территорию России.

Ранее 5-tv.ru писал, что за рубежом задержан лидер «азербайджанской мафии», избивавшей петербуржцев. Молодой человек возглавлял банду треш-блогеров и нападал на жителей культурной столицы.