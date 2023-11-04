Шаляпин рассказал, что все его бывшие умерли и теперь он не закупается в ЦУМе

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Артист перестал покупать дорогие бренды. Но почему?

Главный милфхантер России Прохор Шаляпин пожаловался на то, что ему больше никто не покупает вещи в ЦУМ. Причина хоть и интересная, но в целом неудивительная. О ней артист рассказал на шоу в социальной сети «ВКонтакте».

На программе речь зашла о брендах. Оказалось, что любитель дам постарше не фанат дорогой одежды. По крайней мере, сам себе ее не покупает.

«Где покупаю вещи? Ой, разные места есть. Этот костюм купил в Америке на распродаже, два по цене одного. У меня многое что из Америки привезено. Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал», — сказал Шаляпин.

Артист очень сильно сожалеет, что его бывшие быстро умирают. Он пожаловался, что на свои деньги особо не может разгуляться в ЦУМе. Но зато одежды у певца много. Видимо, досталось от почивших ухажерок.

Ранее 5-tv.ru писал, что соцработник всухую разгромил Шаляпина в эфире федерального шоу.