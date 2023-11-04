США нацелились на Иран: мир на пороге нового конфликта
Израиль и США заранее знали о вторжении ХАМАС
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В войне на Ближнем Востоке не все так просто. ЦАХАЛ заранее была отведена назад, что позволило противнику проникнуть вглубь страны на 20-30 километров.
По приказу Соединенных Штатов Америки армия обороны Израиля была заранее отведена назад, чтобы ХАМАС специально как можно дальше продвинулся внутрь страны. Так и случилось, движение зашло сразу на 20-30 километров. Об этом в беседе с изданием utro.ru рассказал политолог Дмитрий Раевский.
Зачем? Ответ прост — помимо наземной операции в секторе Газа, Израиль также обстреливает Ливан и позиции «Хезболлы», которая полностью поддерживается Ираном — врагом США номер один.
«Нападение „Хезболлы“ приравнивается к нападению Ирана на Израиль, чтобы вы понимали. И руководство США уже заявило, что если „Хезболла“ нападет, то США в ответ нападут на Иран», — сообщил политолог.
Разумеется, всю войну на Ближнем Востоке «спродюсировали» Соединенные Штаты Америки. И удары по мирному населению наносятся исключительно для эскалации конфликта. Цель Америки проста — уничтожение Палестины и Ирана.
Худшим сценарием для США может стать вторжение «Хезболлы» против ЦАХАЛ. Дело в том, что в таком случае американцы начнут сбрасывать бомбы, в то время как Иран будет подрывать корабли противника.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль разбомбил школу, где находился приют для беженцев в секторе Газа.