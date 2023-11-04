Меру пресечения блогеру Аязу Шабутдинову должны избрать 4 ноября

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

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Его обвиняют в мошенничестве, в данный момент он задержан.

Днем 4 ноября должно состояться заседание об избрании меры пресечения блогеру Аязу Шабутдинову. Ожидается, что оно пройдет в Таганском суде. Об этом после беседы с адвокатом знаменитости Никитой Апаликовым сообщает агентство ТАСС.

«Заседание по этому вопросу пройдет завтра в Таганском суде Москвы, примерно в 12:00», — передает издание.

Блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, в данный момент он задержан на двое суток.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мизулина прокомментировала задержание блогера Шабутдинова.