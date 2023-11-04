Надежда Сысоева восхитила мужчин горячей фотографией

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Юмористка порадовала фанатов горячими снимками. Но какой повод?

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева восхитила своих поклонников эротичными фотографиями. Кадры актриса опубликовала в своем личном блоге. На них обратило внимание издание utro.ru.

Но повод показать горячие снимки оказался не самым лучшим. Сысоева провалила пробы в постановку театра Crave. Заведение специализируется на эротических спектаклях. Там уже успели засветиться другие звезды шоу-бизнеса. В частности, в постановках участвовали юмористка Екатерина Варнава и актриса Агата Муцениеце.

У Сысоевой же с выступлением в театре не срослось. Оказались, что вместо нее взяли другую девушку. Но зато опубликованные кадры привели в восторг мужскую аудиторию артистки. Они, как сообщило издание, засыпали звезду комплементами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезде Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили опухоль в груди.