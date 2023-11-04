Сальдо назвал удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области бесчеловечным

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA

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Украинские нацисты обстреляли здание социального фонда и центра занятости.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар украинских боевиков по центру занятости и социальному фонду в поселке Чаплинка — бесчеловечен. С этим заявлением он выступил в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам чиновника, боевики специально нацелились на гражданскую инфраструктуру, прекрасно понимая, что там находятся мирные жители.

«Все то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности Киева и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие», — сообщил Сальдо.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow. Помимо транспортной артерии была обстреляна и школа.