Сальдо назвал удар ВСУ по Чаплинке в Херсонской области бесчеловечным
Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA
Украинские нацисты обстреляли здание социального фонда и центра занятости.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар украинских боевиков по центру занятости и социальному фонду в поселке Чаплинка — бесчеловечен. С этим заявлением он выступил в эфире одного из федеральных телеканалов.
По словам чиновника, боевики специально нацелились на гражданскую инфраструктуру, прекрасно понимая, что там находятся мирные жители.
«Все то, что сегодня произошло, говорит о бесчеловечности Киева и еще большей бесчеловечности тех кураторов, которые дают им это оружие», — сообщил Сальдо.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow. Помимо транспортной артерии была обстреляна и школа.
Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA
Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA