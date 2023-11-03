Мать покончила с собой в его день рождения: как сложилась судьба звезды «Большой перемены»

Фото: Кадр из сериала «Большая перемена», реж. Алексей Коренев, 1972 г.

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Михаил Кононов относился к своей знаменитой роли Нестора Петровича с огромным раздражением.

Михаил Кононов, по словам тех, кто его знал, совсем не походил на своих знаменитых киногероев — наивных, робких, но упорно верящих в лучшее. Он был суровым и непреклонным человеком, этаким борцом за правду. А к своей знаменитой роли Нестора Петровича он относился с раздражением, так как сценарий фильма ему очень не нравился.

Карьера

Окончив училище, Кононов стал актером Малого театра. Но там он не задержался из-за интриг и конфликта с руководством. Оставив театр, Михаил решил посвятить себя кинематографу. И ему повезло: он попал на съемки к Андрею Тарковскому в его фильм «Андрей Рублев». У него была небольшая роль, но запоминающаяся: он играл монаха Фому. Он был счастлив, что смог выйти за рамки шаблонов в своем творчестве. Эта роль была одной из самых любимых у актера.

На экране его внешность казалась почти детской, но в жизни он был очень жестким и неуживчивым человеком. Его коллеги рассказывали, что Кононов мог просто так подойти и обозвать их бездарями, или отказаться от сотрудничества с известными режиссерами, если ему не нравилась роль. Но это не мешало режиссерам приглашать его для съемок в своих фильмах.

Одним из таких режиссеров был Виталий Мельников, предложивший Кононову сыграть в фильме «Начальник Чукотки». Роль комиссара Глазкова сделала актера очень популярным. А потом была «Большая перемена», и Михаилу не давали прохода на улице, узнавая в нем Нестора Петровича и приставая с автографами. На съемках этого фильма Кононов своими язвительными замечаниями вывел из себя Наталью Богунову, буквально доведя ее до слез. Уже спустя годы актер вспоминал, что все, сыгравшие в «Большой перемене» актеры, были настолько талантливы, что им под силу было из любого нелепого сюжета и текста создать шедевр. Фильм вызвал большой резонанс и получил признание за границей.

Кинематограф в 1990-е годы переживал кризис, и Кононову почти не предлагали роли. Он и не жалел об этом, ему казалось, что кино утратило свой смысл и качество. Он согласился сняться только в одном телесериале — «В круге первом», основанном на произведениях Солженицына, где сыграл дворника.

О личном

Кононов был женат лишь однажды. Со своей будущей женой Натальей, которая была тогда успешной 19-летней фотомоделью, он познакомился на улице. После свадьбы Михаил привез жену в дом своей матери, но та не приняла невестку. Между ними часто возникали конфликты и ссоры. А потом мать стала ее вообще игнорировать и объявила им бойкот, который продлился три года.

Михаил был ее единственным ребенком, которого она родила в 36 лет, муж рано ушел из жизни, и сына она вырастила одна. Когда у него появилась жена, она к этому отнеслась очень ревниво, ведь она лишилась прежнего внимания с его стороны. Надо сказать, что она была суровой сельской женщиной, не привыкшей к проявлению ласки, и когда маленький сын к ней тянулся, она это пресекала.

Однажды Михаил решил устроить семейный праздник в свой день рождения, который был одновременно и годовщиной свадьбы. Однако мать отказалась присутствовать за одним столом вместе с невесткой, и удалилась к себе в комнату. Кононов вскоре пошел к ней, думая все-таки уговорить ее. Зайдя к ней, он увидел что та лежит на полу и почти не дышит. Он вызвал скорую и мать увезли в больницу, но помочь ей не смогли: она приняла какое-то вещество и ее кишечник был сожжен. Таким образом она демонстративно ушла из жизни, и актер винил в случившемся себя и жену.

Его характер после этого круто изменился, он перестал быть ласков со своей женой, ведь мать всегда над этим смеялась. По его требованию Наталье пришлось оставить свою работу на радио и фотомодели, бросить лыжный спорт и посвятить себя полностью ему.

Как признавалась позже его жена в интервью, детей он не любил и сказал, что не хочет становиться отцом. Однако в конце жизни он пожалел о таком решении. Наталья стала домохозяйкой, его секретарем и нянькой. Ездила с ним на гастроли и следила за его питанием, так как у него была язва. Она смогла быть верной и заботливой женой, и их брак сохранился только благодаря любви и ее отходчивому характеру.

Жизнь в 1990-х и знакомство с Маргаритой

Кононов имел большой опыт в кино и театре и хотел поделиться им с молодыми талантами. В 1994 г. он создал свою театральную студию, но проект не задался и вынужденно закрылся. Однако актер успел познакомиться с 18-летней студенткой Ритой, которая училась на историка, но мечтала стать артисткой и принесла ему сценарий.

Он хотел дать ей главную роль в своем фильме, но в будущем так и не смог найти денег на съемки. Она стала для него как дочь, но некоторые злые языки думали, что это любовь, и сплетничали об этом жене Кононова. Сама Наталья Павловна была больна, пережила несколько операций и уехала восстанавливаться в деревню.

Михаил регулярно приезжал к ней с Ритой, и она у них жила некоторое время. Он помогал девушке не только лишь с уроками актерского мастерства, но и с жизненными проблемами: нашел ей работу и даже зарегистрировал ее в своей московской квартире. А она взамен помогала ему в быту. Но Рита оказалась неблагодарной и хитрой: она скрыла какой именно документ подписывает Кононов. Он думал, что она становится его опекуном, а на самом деле он передавал ей право распоряжаться квартирой.

Жена узнала об этом последней и вступила в борьбу, ведь у них не было других сбережений, только пенсия. Наталья заставила Риту написать доверенность и смогла вернуть недвижимость. Потом они продали квартиру, но Наталья так устала от всего этого, что у нее диагностировали депрессию. А Михаил не простил Рите ее обмана и был горько разочарован, ведь он думал, что ей нужно искусство, а она преследовала меркантильные интересы. После этого он тоже тяжело заболел.

Последние годы

Кононов избавился от своей московской квартиры и уехал жить в деревню под Москвой. Там он занялся написанием своих воспоминаний, которые попытался издать, но ему это так и не удалось. У супругов был свой огород, но все это требовало сил и расходов, к тому же в деревне не хватало медицинской помощи, и незадолго перед кончиной Михаил продал дом и супруги переселились на окраину столицы.

Актер не боялся умереть и говорил об этом перед тем, как ему стало хуже. Скончался он от осложнений пневмонии 16 июля 2007 года. На прощание с ним, кроме близких людей, пришли лишь двое известных артистов: Людмила Зайцева и Борис Галкин. От Союза кинематографистов был только небольшой букет. Также среди присутствующих была замечена Рита.

Больше всего от его смерти страдала его преданная жена. Натальи не стало через четыре года после ухода мужа. Тела обоих были кремированы, и ее похоронили рядом с любимым человеком, которому она отдала всю свою жизнь. Они были вместе 39 лет.