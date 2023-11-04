«Шедевральная церемония»: сколько Александр Петров потратит на свою свадьбу

Александр Петров потратит на свадьбу более 20 миллионов рублей

Фото: Instagram* / actorsashapetrov

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Актер неплохо раскошелился.

Два месяца назад актер Александр Петров шокировал своих фанатов неожиданной женитьбой. Суженной 34-летнего актера стала 22-летня Виктория. Звезды уже обменялись кольцами и проводят медовый месяц. А вот громкой церемонии до сих пор не было. Но известно, что сейчас в Москве готовится мероприятие, которое встанет актеру в копеечку. Об этом сообщило издание KP.RU.

Александр Петров со своей новоиспеченной супругой Викторией. Фото: Instagram* / actorsashapetrov

На торжество молодожены пригласили около 100 человек. А выступать будут самые именитые звезды страны. Свадьбу организовывает профессионал в этом деле Андрей Фомин. Об этом рассказала продюсер Яна Рудковская.

«У ребят 25 ноября будет свадьба! За торжество отвечает Андрей Фомин — умеющий делать шедевральные свадебные церемонии», — сообщила мама Гном Гномыча.

Минимальная сумма, которую потратит актер на свадьбу составит 25 миллионов рублей. Но он может себе это позволить. Ведь его один съемочный день варьируется от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петров и Асмус устроили перепалку в соцсетях.

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