Владимир Путин сделал заявление о беспорядках в Дагестане

Путин: власти России отреагируют на события в Дагестане в соответствии с законом

Фото: Рашидов Рамазан / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава России отметил, что все происходящее надо воспринимать с ясной головой.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы с целью раскачать наше государство изнутри. Все случившееся надо обдумать трезво и спокойно, понимая, где на самом деле находится «корень зла».

«Удивляет позиция заокеанских деятелей — поддерживают Израиль, а руками своей агентуры с Украины у нас пытаются организовывать еврейские погромы. Просто свинство. Это уже не „двойные стандарты“, а извращение сознания», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Дагестане оценили ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Точная сумма будет определена по результатам экспертиз. Но предварительные цифры уже есть.