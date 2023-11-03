МИД РФ: закрытие Балтийского моря для России означает, что оно закроется для всех
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Несколько недель назад президент Латвии начал сыпать угрозами в адрес нашего государства.
Никогда Балтийское море не станет «внутренним морем» Североатлантического альянса. Если оно закроется для России, то закроется и для НАТО в том числе. С таким решением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Александр Грушко в беседе с агентством ТАСС.
Несколько недель назад президент Латвии начал сыпать угрозами в адрес нашего государства. В эфире местного телеканала он сообщил, что если выяснится причастность России в повреждении каких-либо газовых структур, намекая на газопровод Balticconnector, то Балтийское море закроется для всех судов и кораблей.
«Закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — заявил Грушко, подчеркнув, что Латвия должна понимать все негативные последствия необдуманных решений.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков.